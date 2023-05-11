Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29
Варшава на сегодняшний день претендует на звание самого главного поставщика украинских нацистов в ЕС.
Фото: REUTERS / Lukasz Glowala / File Photo
Польша направит воздушных силам Украины свою авиацию. В постоянном представительстве при Евросоюзе сообщили, что Варшава передала киевскому режиму 14 истребителей МиГ-29.
Всего страны НАТО поставили в зону проведения СВО 28 боевых самолетов.
Ведомство в своей публикации в Twitter также подчеркнуло, что более 50% из тех танков, которые Альянс поставил на Украину, пожертвовала именно Польша. В арсенал ВСУ поступило 325 бывших польских танков.
Ранее в ДНР рассказали, что значительная часть военных поставок, адресованных Украине, уничтожается российскими военными до поступления на фронт. Техника ликвидируется на складах и во время транспортировки.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.
- 11 мая
- В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале»
- 11 мая
- «Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
- 11 мая
- Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО
- 11 мая
- Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
- 11 мая
- Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
- 11 мая
- Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
- 11 мая
- Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
- 11 мая
- Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет
- 11 мая
- «Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
- 11 мая
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?