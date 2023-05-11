Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22

Варшава на сегодняшний день претендует на звание самого главного поставщика украинских нацистов в ЕС.

Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29

Фото: REUTERS / Lukasz Glowala / File Photo

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Польша направит воздушных силам Украины свою авиацию. В постоянном представительстве при Евросоюзе сообщили, что Варшава передала киевскому режиму 14 истребителей МиГ-29.

Всего страны НАТО поставили в зону проведения СВО 28 боевых самолетов.

Ведомство в своей публикации в Twitter также подчеркнуло, что более 50% из тех танков, которые Альянс поставил на Украину, пожертвовала именно Польша. В арсенал ВСУ поступило 325 бывших польских танков.

Ранее в ДНР рассказали, что значительная часть военных поставок, адресованных Украине, уничтожается российскими военными до поступления на фронт. Техника ликвидируется на складах и во время транспортировки.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.

Тема:
Спецоперация
11 мая
В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале»
11 мая
«Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
11 мая
Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО
11 мая
Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
11 мая
Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
11 мая
Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
11 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
11 мая
Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет
11 мая
«Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
11 мая
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

19:06
Препятствие для общения: почему Китай отказывается от контактов с США
18:49
Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29
18:42
Армия США начала превращать морских котиков в продвинутых геймеров
18:35
«Богиня»: полуголая Zivert восхитила фанатов рельефным телом
18:26
Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина похоронят в зоне СВО
18:10
«В пику или вопреки»: в МИД РФ назвали будущее зерновой сделки

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп