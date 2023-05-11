Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29

Польша направит воздушных силам Украины свою авиацию. В постоянном представительстве при Евросоюзе сообщили, что Варшава передала киевскому режиму 14 истребителей МиГ-29.

Всего страны НАТО поставили в зону проведения СВО 28 боевых самолетов.

Ведомство в своей публикации в Twitter также подчеркнуло, что более 50% из тех танков, которые Альянс поставил на Украину, пожертвовала именно Польша. В арсенал ВСУ поступило 325 бывших польских танков.

Ранее в ДНР рассказали, что значительная часть военных поставок, адресованных Украине, уничтожается российскими военными до поступления на фронт. Техника ликвидируется на складах и во время транспортировки.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.