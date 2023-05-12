Все изменилось: кто теперь выступает за и против продления зерновой сделки

Переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерновой сделке продолжатся в ближайшее время — уже на техническом уровне. Об этом сегодня сообщило Министерство национальной обороны Турции по итогам двухдневной встречи в Стамбуле.

Москва настаивает на предоставлении доступа к российским удобрениям и сельхозпродукции на мировых рынках. До сих пор сделка выполнялась лишь в одну сторону — выгодную Западу. Подробности в репортаже расскажет обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Срок действия зерновой сделки истекает через неделю, а продлевать ее хотят далеко не все. Украина заинтересована в продлении — она зарабатывает на продаже пшеницы и ячменя.

Россия настаивает на выполнении всех условий, чего пока нет. А также обвиняет Киев в использовании зерновых коридоров для завоза оружия.

Турцию привыкли считать заинтересованной в сделке стороной. Но за год все изменилось. Страна считалась главным импортером украинского зерна, но с мая ввела пошлину на ячмень и пшеницу — 130%. Дело в том, что дешевое зерно разгоняет инфляцию.

Украинским зерном недовольны и в Европе. Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия просят помощи Брюсселя. Дешевые поставки с Украины обваливают рынки. Транзит дешевой пшеницы то запрещают, то разрешают.

И лишь беднейшие страны спокойно ждут, достанется ли им от этой сделки хоть немного.