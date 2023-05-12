Хороший детокс никому не помешает: китайский совет дня на пятницу, 12 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 40

Сегодня энергии дня способствуют очищению тела и души. И окружающего пространства.

Хороший детокс никому не помешает: китайский совет дня на пятницу, 12 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 мая?

В эту пятницу надо идти в баню и в храм — энергии дня способствуют очищению тела и души. Окружающего пространства тоже — пора выкинуть старую мебель и избавиться от надоевших отношений.

Совет дня: подавайте на развод, увольняйте и увольняйтесь сами — неприятные разговоры в эту пятницу пройдут максимально успешно. Если до развода далеко — садитесь на диету. Хороший детокс в наше время никому не мешает.

Предостережение дня: не стоит в пятницу начинать какие-то важные проекты, они могут быть легко уязвимы и легко разрушаться впоследствии. Свадьба и переезды тоже будут под угрозой форс-мажоров. Стоит быть вдвойне внимательными.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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