Новые подробности: почему пропавшая Гридасова оказалась в ожоговой реанимации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 845

Найденная актриса Марина Гридасова переведена в ожоговую реанимацию

Новые подробности: почему пропавшая Гридасова оказалась в ожоговой реанимации

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия-19», 2019 г.

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Знаменитость поступила в больницу в день своего исчезновения, но из-за серьезных побоев ее личность не могли установить еще долгое время.

Появились новые подробности о состоянии внезапно обнаруженной в одной из петербургских больниц актрисы Марины Гридасовой. Сайт 78.ru сообщил, что после поступления в хирургическое шоковое отделение звезда «Улицы разбитых фонарей» была переведена в ожоговую реанимацию.

Как оказалось, в больницу актриса попала 2 мая, в день ее исчезновения. Там не могли установить ее личность — 63-летняя женщина была обнаружена голой после предполагаемого избиения с изнасилованием. У нее были диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти. Лишь 9 мая Гридасова смогла самостоятельно назвать свою фамилию врачам.

По предварительной информации, актриса попала в ожоговую реанимацию из-за переохлаждения после долгого нахождения на улице без одежды. На данный момент женщина находится под присмотром врачей в том же отделении.

Ранее 5-tv.ru писал, что писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков после совершенного в его отношении теракта.

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