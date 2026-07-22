В результате удара ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 364 0

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Сколько пострадавших в Ялте от БПЛА ВСУ — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Ялте. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранено тринадцать человек. Трое — тяжелые. Шесть человек госпитализировано», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте падения обломков работают экстренные службы и следователи. Информация о повреждении конструкций здания уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели человека и десяти раненых в результате ночной атаки БПЛА на Армавир и Краснодар. Тогда объектом удара стала нефтебаза в Северной промышленной зоне, которую атаковали более 16 дронов. Мощный пожар охватил более 800 квардратных метров территории. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, всем раненым экстренно оказана вся необходимая медицинская помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 июл
«Приоритет — доставка покупателям»: Татьяна Ким — о восстановлении работы складов Wildberries
22 июл
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре
22 июл
Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
22 июл
За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника
22 июл
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек
22 июл
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае
21 июл
Ребенок пострадал при падении фрагментов БПЛА на территории храма в Сочи
21 июл
За прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 209 украинских беспилотников
21 июл
Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире
20 июл
При ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео