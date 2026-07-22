В результате удара ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек
Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Ялте. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранено тринадцать человек. Трое — тяжелые. Шесть человек госпитализировано», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте падения обломков работают экстренные службы и следователи. Информация о повреждении конструкций здания уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал о гибели человека и десяти раненых в результате ночной атаки БПЛА на Армавир и Краснодар. Тогда объектом удара стала нефтебаза в Северной промышленной зоне, которую атаковали более 16 дронов. Мощный пожар охватил более 800 квардратных метров территории. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, всем раненым экстренно оказана вся необходимая медицинская помощь.
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