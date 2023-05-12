ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки в день Донецкой Народной республики — видео

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Огонь по жилым домам боевики вели из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими боевиками. Второй по величине город ДНР принял на себя удар реактивных систем Град и Ураган. Целями стали гражданские объекты и жилые кварталы.

«Я сидела на кухне, сначала свист потом прямо перед окном такой взрыв и полетели стекла. Я так поняла так нас поздравляют с днем республики», — поделилась Анжела, местная жительница.

По словам горожан, канонада не стихала весь день и вечер. Всего за сутки по городу выпустили больше 80 боеприпасов.

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