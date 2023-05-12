Последние минуты жизни племянницы Нургалиева попали на камеру

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 695

Племянница Анвара Нургалиева блогер Диана Сафарова погибла в ДТП

Фото, видео: Instagram* / anvar_nurgaliev; Telegram / bdtprb; 5-tv.ru

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Решение другого водителя обогнать Диану по встречке привело к страшной трагедии.

В Башкирии в ДТП погибла племянница народного артиста Анвара Нургалиева 32-летняя блогерша Диана Сафарова. Об этом сообщают местные СМИ.

В сеть попали кадры с камер наблюдения, но, как именно произошла авария — не ясно. По словам очевидцев, автомобиль девушки подрезает машина, после чего она теряет управление и сталкивается с другим транспортным средством.

В интернете также появилось видео с телефона мужчины, который вел автомобиль, подрезавший Диану.

Блогер Диана СафароваБлогер Диана Сафарова. Фото: Instagram* / diana_safarchik

Поклонники Дианы усыпали ее блог комментариями с соболезнованиями. Родные и близкие до сих пор в шоке, в том числе и родной дядя Анвар Нургалиев.

«Сильнее человека, чем наша Диана, я не встречал. Любила жизнь, благотворила своих», — написал он в своем личном блоге.

Также он добавил, что виновники этой страшной аварии должны быть наказаны.

У Дианы Сафаровой остались трое детей, которых она растила одна. Весь ее блог был посвящен детишкам, девушка постоянно выкладывала с ними видео.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поезд протаранил легковушку в Саратовской области.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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