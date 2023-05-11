Поезд протаранил легковушку в Саратовской области, есть погибшие

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 104

Один человек находится в тяжелом состоянии в больнице.

Поезд протаранил легковушку в Саратовской области, есть погибшие

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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В Саратовской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в Гагаринском районе около 15:46 по московскому времени. Поезд под номером 345 двигался по маршруту Адлер — Нижневартовск. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Предварительно установлено, что водитель легковушки не стал пропускать состав.

По последним данным 5-tv.ru, двое погибли, один находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Всего в машине было три человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поезд и легковушка столкнулись на северы Крыма.

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