Продолжит дело: дочь Пола Уокера получила роль в новой части «Форсажа»

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 28

Дочь Пола Уокера появится в финальной части «Форсажа»

Продолжит дело: дочь Пола Уокера получила роль в новой части «Форсажа»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

Читайте нас в: Дзен Новости

Последняя часть франшизы выйдет в кинотеатрах США уже на следующей неделе.

Дочь покойного американского актера Пола Уокера Мидоу Уокер рассказала в социальных сетях, что появится в финальной, десятой части фильма «Форсаж».

Девушка буквально выросла на съемочных площадках и с ранних лет наблюдала за отцом и его коллегами: Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес и другими.

«Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — поделилась радостной новостью дочь Уокера.

Пока неизвестно, кого именно сыграет девушка в новой части франшизы, но ее роль будет эпизодической. Мидоу выразила слова благодарности режиссеру Луи Летерье, который поддерживал ее на съемочной площадке, а также проявлял терпение и доброту.

«Форсаж-10» станет завершающей главой известной по всему миру франшизы. Сюжет развернется вокруг команды Доминика Торетто и злодея, роль которого исполнит Джейсон Момоа.

Он будет пытаться отомстить семье Доминика, однако на его пути возникнут трудности. Картина появится на экранах кинотеатров в США уже 19 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшей звезды «Форсажа» Пола Уокера.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

19:25
Продолжит дело: дочь Пола Уокера получила роль в новой части «Форсажа»
19:08
Первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосквье
19:02
«Надо брать пример!» — Киркоров о романе 90-летнего отца с молодой
18:58
Методы террора: СВУ сдетонировало в мусорном баке в Мелитополе
18:54
Огромный столб дыма: первые кадры последствий взрывов в Луганске
18:45
Два взрыва прогремели в Луганске

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
День Девяти целителей: что нельзя делать 12 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп