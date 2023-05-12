«Они так не скажут»: попросит ли Запад прощения у России за санкции

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Песков заявил, что Запад не попросит прощения у России за санкции

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению Дмитрия Пескова, многим странам придется платить за ошибочную политику своего руководства.

В Кремле считают, что Запад не попросит у России прощения за санкции, даже если осознает их введение ошибочным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, последнее время все больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности санкций и насколько это «оружие» наносит вред самой Европе.

«Наверное, это скорее хорошо, чем плохо, когда задаются вопросами. Здесь много неоспоримых фактов. Мы хотели бы, чтобы люди стран коллективного Запад знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную политику своего руководства», — говорит Песков.

На вопрос журналиста, попросят ли прощения западные страны после отмены санкций, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно: «Они так не скажут».

Некоторые эксперты считают, что меры Запада серьезно изменили положение американской валюты в мире: только за последний год доля доллара снизилась в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали неожиданный эффект от санкций.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

13:34
«Это неизбежность»: Муцениеце жалуется на изменения во внешности
13:32
«Разговор президентов не поможет»: Кремль о перспективах зерновой сделки
13:29
Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских войск на соледарском направлении
13:25
«Абсолютно недопустимо»: Песков о намерении ЕК использовать российские активы в пользу Киева
13:10
Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина хоронят в зоне СВО
13:05
«Они так не скажут»: попросит ли Запад прощения у России за санкции

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Последние минуты жизни племянницы Нургалиева попали на камеру
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп