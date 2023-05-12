«Абсолютно недопустимо»: Песков о намерении ЕК использовать российские активы в пользу Киева

При этом в Кремле намерены дождаться, какое юридическое заключение представят западные страны.

В Еврокомиссии заявили о наличии юридического заключения, которое позволяет использовать российские активы для восстановления Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие посягательства абсолютно недопустимыми.

При этом в разговоре с журналистами он призвал дождаться того документа, который западные страны представят.

«Россия будет защищать по мере возможностей свои интересы», — добавил Песков.