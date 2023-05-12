Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Теперь будут прорабатываться варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов.
Фото: Владимир Андреев / ТАСС
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на сайте МПК.
Теперь в ПКР будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.
До этого, в ноябре 2022 года, МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации, а уже 26 декабря ПКР обжаловал это решение в апелляционном трибунале. Затем 10 мая 2023 года апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России и отменил приостановку членства ПКР в организации.
В качестве причины была озвучена якобы неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом комитета.
Между тем стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но на определенных условиях. Так, они должны выступать под эгидой федерации в нейтральном статусе, а также пройти независимую комиссию.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Москва негативно оценивает недопуск фехтовальщиков из России к международным соревнованиям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что спортсмены не должны быть лишены права отстаивать честь своей страны из-за политических препятствий.
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