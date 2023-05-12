Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на сайте МПК.

Теперь в ПКР будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

До этого, в ноябре 2022 года, МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации, а уже 26 декабря ПКР обжаловал это решение в апелляционном трибунале. Затем 10 мая 2023 года апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России и отменил приостановку членства ПКР в организации.

В качестве причины была озвучена якобы неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом комитета.

Между тем стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но на определенных условиях. Так, они должны выступать под эгидой федерации в нейтральном статусе, а также пройти независимую комиссию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Москва негативно оценивает недопуск фехтовальщиков из России к международным соревнованиям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что спортсмены не должны быть лишены права отстаивать честь своей страны из-за политических препятствий.