Воду из лунного грунта можно добыть при помощи микроволновки

Ученые из США и Великобритании научились добывать воду из лунного грунта с помощью обычной микроволновки.

Доказательства присутствия H2O в виде льдинок в реголите на спутнике появились давно, а извлекать ее научились только сейчас.

Предполагается, что открытие сильно упростит организацию миссий на Луну, ведь теперь жидкости будет всегда в достатке. А в будущем, благодаря обширным запасам воды на спутнике, можно обеспечить целые лунные колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономы из Британии обнаружили крупнейший в истории наблюдений космический взрыв масштабами в сто раз больше Солнечной системы.