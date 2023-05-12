Крупнейший в истории космический взрыв зафиксировали астрономы из Британии

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Полина Долгова
Полина Долгова 50

Вспышка в сто раз превысила размеры Солнечной системы.

Крупнейший в истории космический взрыв зафиксировали астрономы из Британии

Фото: www.globallookpress.com / ESA

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Астрономы из Британии обнаружили крупнейший в истории наблюдений космический взрыв масштабами в сто раз больше Солнечной системы. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам научного руководителя исследования из Саутгемптонского университета в Англии доктора Филипа Уайзмена, вспышку специалисты зафиксировали еще давно. Дело в том, что сначала она не заинтересовала ученых.

Однако, когда ее яркость увеличилась, ученые приняли решение провести дополнительное исследование и обнаружили, что расстояние до нее составляет восемь миллиардов световых лет.

По их оценкам, этот огненный шар в сто раз больше Солнечной системы и в два триллиона раз ярче Солнца. Они рассказали, что за три года в результате взрыва освободилось в сто раз больше энергии, чем Солнце выделит за десять миллиардов лет существования.

При этом вспышка, получившая наименование AT2021lwx, не является самой яркой — этот титул принадлежит зафиксированному в прошлом году гамма-всплеску GRB 221009A, который, несмотря на будоражащие воображение краски, длился всего несколько минут.

По мнению экспертов, причиной взрыва является поглощение сверхмассивной черной дырой огромного облака газа, чьи размеры могут в тысячи раз превышать размеры Солнца.

Ранее 5-tv.ru писал, что космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал сенсационное изображение «убегающей» черной дыры.

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