Военным медикам начнут выплачивать компенсации

В России запускают программу компенсаций военным медикам. Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизоны, с будущего года начнут получать единовременные выплаты. Суммы зависят от расположения воинских частей.

Так, для докторов, приехавших работать на Дальний Восток, в районы Крайнего Севера и Арктики, выплата составит два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион.

За работу в гарнизонной медсанчасти на труднодоступных территориях перечислят 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно. Ну, а врачи воинских частей, дислоцированных на всех других территориях — получат по миллиону рублей, и по 500 тысяч положено медперсоналу.

Участвовать в этой программе смогут и выпускники медицинских вузов. Основное условие — отработать в гарнизоне придется не менее пяти лет.