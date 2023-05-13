Какие вопросы точно поставят мошенников в тупик
Названы способы выявления телефонных мошенников
Фото, видео: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Мошенники-дилетанты часто представляются сотрудниками правоохранительных или следственных органов. Как узнать, что перед вами злоумышленник?
Звонок по телефону - один из самых распространенных видов обмана доверчивых россиян. Мошенники-дилетанты часто представляются сотрудниками правоохранительных или следственных органов. 5-tv.ru собрал подборку уточняющих вопросов, которые во время подозрительного звонка позволят вычислить недобросовестных собеседников и вывести злоумышленников на чистую воду.
Самый верный способ избежать неприятностей — сразу же прервать разговор и занести номер в черный список.
Если же вы решили продолжить диалог, то прежде всего у собеседника необходимо узнать должность, звание, ФИО и номер служебного удостоверения.
Далее следует уточнить:
- точное название и местонахождение подразделения;
- ФИО начальника;
- основания для звонка.
В большинстве случаев после этих вопросов мошенники сбрасывают звонок. Но даже если они смогут ответить убедительно, полученную информацию стоит проверить самому.
Помимо этого, преступники могут представиться сотрудниками банка. В таком случае нужно попросить у звонящего официальный номер кредитной организации.
Помните: любые звонки от организаций через мессенджеры — это мошенничество.
58%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?