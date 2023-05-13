Какие вопросы точно поставят мошенников в тупик

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Названы способы выявления телефонных мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Мошенники-дилетанты часто представляются сотрудниками правоохранительных или следственных органов. Как узнать, что перед вами злоумышленник?

Звонок по телефону - один из самых распространенных видов обмана доверчивых россиян. Мошенники-дилетанты часто представляются сотрудниками правоохранительных или следственных органов. 5-tv.ru собрал подборку уточняющих вопросов, которые во время подозрительного звонка позволят вычислить недобросовестных собеседников и вывести злоумышленников на чистую воду.

Самый верный способ избежать неприятностей — сразу же прервать разговор и занести номер в черный список.

Если же вы решили продолжить диалог, то прежде всего у собеседника необходимо узнать должность, звание, ФИО и номер служебного удостоверения

Далее следует уточнить:

  • точное название и местонахождение подразделения;
  • ФИО начальника;
  • основания для звонка.

В большинстве случаев после этих вопросов мошенники сбрасывают звонок. Но даже если они смогут ответить убедительно, полученную информацию стоит проверить самому

Помимо этого, преступники могут представиться сотрудниками банка. В таком случае нужно попросить у звонящего официальный номер кредитной организации.

Помните: любые звонки от организаций через мессенджеры — это мошенничество.

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