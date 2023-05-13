В Москве арестовали зарезавшую четырехлетнего сына женщину
Сейчас с ней работают дознаватели и психиатры.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Женщину, зарезавшую четырехлетнего сына на западе Москвы, заключили под стражу. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Следственного комитета.
Сейчас с ней работают правоохранительные органы и психиатры. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования резонансного убийства.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жестокая расправа произошла в одном из домов на Рублевском шоссе. Женщина несколько раз ударила четырехлетнего сына ножом, а затем перерезала сонную артерию. После смерти ребенка она сфотографировала тело на смартфон. Помимо сотрудников прокуратуры с задержанной работают психиатры.
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