«В восемь рук»: как прошла вторая операция Захара Прилепина
Губернатор Никитин: Захар Прилепин пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Писатель пребывает уже в очень бодром настроении.
Состояние Захара Прилепина стабильное, он уже пришел в сознание после операции. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По его словам, операция была очень долгая и сложная.
«Работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра). Федеральные специалисты очень высоко оценивают работу нижегородских медиков!» — заявил Никитин.
Также он поблагодарил всю команду, которая помогла в восстановлении здоровья знаменитости.
«Захар вчера вечером пришел в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении. Здоровья тебе, Захар!», — заключил губернатор.
Вчера, 12 мая, стало известно о том, что врачи успешно провели Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног. Это было необходимо для обеспечения прочной фиксации костных отломков до полного сращения.
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Находившийся на пассажирском месте его друг и соратник Александр Шубин погиб на месте. С места происшествия Прилепин был доставлен в нижегородскую областную больницу, где и продолжает лечение. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По горячим следам был задержан уроженец Украины, недавно получивший российское гражданство. Установлено, что ранее он был завербован СБУ, где и получил задание по ликвидации Захара Прилепина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон.
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