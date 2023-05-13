«В восемь рук»: как прошла вторая операция Захара Прилепина

Писатель пребывает уже в очень бодром настроении.

Состояние Захара Прилепина стабильное, он уже пришел в сознание после операции. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, операция была очень долгая и сложная.

«Работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра). Федеральные специалисты очень высоко оценивают работу нижегородских медиков!» — заявил Никитин.

Также он поблагодарил всю команду, которая помогла в восстановлении здоровья знаменитости.

«Захар вчера вечером пришел в сознание, сегодня уже в хорошем и бодром настроении. Здоровья тебе, Захар!», — заключил губернатор.

Вчера, 12 мая, стало известно о том, что врачи успешно провели Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног. Это было необходимо для обеспечения прочной фиксации костных отломков до полного сращения.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Находившийся на пассажирском месте его друг и соратник Александр Шубин погиб на месте. С места происшествия Прилепин был доставлен в нижегородскую областную больницу, где и продолжает лечение. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По горячим следам был задержан уроженец Украины, недавно получивший российское гражданство. Установлено, что ранее он был завербован СБУ, где и получил задание по ликвидации Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон.