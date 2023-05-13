«Отплясывали под „Атас“! А ей было уже под 90»: Садальский вспомнил о киномаме

Артист поделился воспоминания о Стефании Станюте, с которой он играл в картине «Белые росы».

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский показал свою киномаму — белорусскую актрису Стефанию Станюту, у которой сегодня день рождения. Актер вспомнил, как он играл Мишку Киселя в фильме «Белые росы». За 1984 год картина стала лидером кинопроката и собрала 36 миллионов зрителей.

«Ностальжи! Великая тогда еще советская держава, великая Стефания–Киселиха, моя киномама. Ну и я, Мишка Кисель, великовозрастный сынок, выпоротый мамочкой, как школьник», — прокомментировал архивные фото в социальной сети артист.

Также Садальский поделился воспоминаниями о том, как рассказывал Станюте в перерыве съемок, как после ГИТИСа жил прямо напротив Кремля. По словам знаменитости, это была бывшая квартира любовницы Ленина Инессы Арманд — там тогда находилось общежитие «Современника». В свою очередь, артистка хвасталась, что жила на Красной площади, в роскошном здании, где потом появился музей Ленина.

«Она вообще была очень озорная, смешливая, легкая на подъем. Как мы с ней однажды на фестивале отплясывали под „Атас“ Любэ! А ведь ей уже было под 90», — написал Садальский.

Стефания Станюта родилась 13 мая в 1905 года в Минске в семье известного белорусского художника М. П. Станюты. В детстве ей довелось побывать на официальной встрече царя Николая II с белорусским народом. В 1920-е годы одаренную молодежь отправляли на стажировку в Москву, и среди них оказалась юная и талантливая Стефания. В кино актриса начала сниматься в 1958 году. Звезда умерла 6 ноября 2000 года в Минске, на момент смерти ей было 95 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский попрощался с Колесниковым.