«Был верен телевидению до конца дней»: Александр Пономарев об Эдуарде Сагалеве

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 1 962

Продюссер Александр Пономарев назвал Эдуарда Сагалаева крестным отцом в жизни и профессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни. Коллеги и близкие друзья продолжают выражать свои соболезнования.

Сегодня не стало известного советского и российского телеведущего и журналиста Эдуарда Сагалаева. На протяжении всего дня знаменитости, друзья и коллеги по перу вспоминают его заслуги. Член Академии российского телевидения, первый заместитель генерального директора АНО «Общественное телевидение России» Александр Пономарев рассказал в комментарии 5-tv.ru, что Сагалев был для него крестным и в прямом смысле, и по профессии.

«Человеком он был замечательным. Он был чрезвычайно талантливым, очень эрудированным, хорошо образованным и чувствующим новое. Он был человеком, который олицетворяется с эпохой, эпохой нового телевидения — открытого, честного и народного. Он один из его центральных и ярких создателей», — рассказал продюсер Пономарев.

Деятель советского и российского телевидения добавил, что Сагалаев отдавал всего себя телевидению и был верен ему до конца своих дней.

«До последнего был человеком энергичным и действующим. Вечная ему память», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Эдуард Сагалаев является заслуженным журналистом России и лауреатом Госпремии СССР. А в 2002 году он получил специальный приз ТЭФИ. Вспоминая Сагалаева, тележурналист Дмитрий Киселев назвал его учителем ныне известных деятелей ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заслугах президента ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Лолита Милявская пропала из соцсетей, а потом объявилась не в России
16:48
Бог простит: священник из Петербурга обвиняется в похищении
16:36
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с помощью нейросетей и дипфейков
16:24
Скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
16:14
Бастрыкин заявил о фактах коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
16:00
«Был верен телевидению до конца дней»: Александр Пономарев об Эдуарде Сагалеве

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп