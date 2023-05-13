Минобороны: штурмовые отряды РФ освободили квартал на северо-западе Артемовска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять контроль.

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; Минобороны РФ;5-tv.ru

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Штурмовые отряды армии России взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что в этом военным помогали воздушно-десантные войска, которые сковывали действия противника с флангов.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.

Всего за прошедшие сутки в данном районе боевых действий было совершено девять вылетов, а также выполнено 98 огневых задач.

Также известно, что истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску 12 мая самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска.

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