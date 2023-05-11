Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска

На донецком направлении штурмовые отряды армии России продолжают вести наступление в западной части Артемовска. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, воздушно-десантные войска оказывали поддержку отрядам и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Всего российской авиацией в данном районе за прошедшие сутки было совершено восемь вылетов самолетов, а также выполнено 95 огневых задач.

«В Красном, Калиновке и Часовом Яре ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражена живая и сила и техника противника», — говорит Конашенков.

Он также добавил, что за последние сутки на донецком направлении было истреблено до 230 украинских наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Рядом с Краматорском был также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ в воздухе и на земле продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Артемовска.