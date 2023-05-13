Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 22

Заслуженный журналист РФ умер скоропостижно на 77 году жизни.

Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища 16 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе семьи заслуженного журналиста РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей скоропостижно скончался на 77 году жизни. Соболезнования семье выразили не только деятели журналистики, которые в один голос подчеркнули, что Сагалаев был отцом российского телевидения, давший дорогу многим сегодняшним профессионалам. Телеграмму со словами поддержки направил и президент России Владимир Путин.

«Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева», — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что текст позднее будет опубликован на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой вклад внес Эдуард Сагалаев в развитие и становление сначала советского, а потом и российского телевидения.

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