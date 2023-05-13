Футболисты «Зенита» подняли кубок РПЛ над головой

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 2 927

«Зенит» наградили медалями и кубком РПЛ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Церемония награждения команды с берегов Невы прошла на домашнем стадионе коллектива «Газпром Арене».

Золотыми медалями и чемпионским кубком наградили «Зенит» 13 мая, после ничейного матча с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:2.

Церемония вручения наград прошла на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арене».

После того, как футболистам вручили золотые медали, заветный кубок передали в руки капитана команды. Бразилец Дуглас Сантос поднял кубок над головой. Триумф сопровождался фейерверками и золотыми конфетти.

«Зенит» досрочно стал чемпионом 7 мая и вдвойне приятнее выиграть РПЛ в принципиально-важной игре против московского «Спартака». Игра завершилась со счетом 3:2.

«Зенит» уже в пятый раз подряд стал чемпионом России и подтвердил свою гегемонию. В истории России и СССР команда из Санкт-Петербурга становилась победителями лиг 10 раз. Именно такое количество позволяет нанести «Зениту» вторую звезду на эмблему клуба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как группа «Тату» выступала перед началом дерби двух столиц.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Как подготовить велосипед к летнему сезону: полезные советы по уходу
21:18
«Приземление, боль, кость торчит»: Косторная рассказала, как сломала руку
21:04
Семейный дубль: школьница из Новосибирской области и ее мать забеременели одновременно
20:50
Футболисты «Зенита» подняли кубок РПЛ над головой
20:36
Я филонил: композитор Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу
20:24
«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп