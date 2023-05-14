«Законом РФ не запрещено»: Омаров ответил на обвинения в переезде в Дубай

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Омаров опроверг слухи о возможной эмиграции в Дубай

«Законом РФ не запрещено»: Омаров ответил на обвинения в переезде в Дубай

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Бизнесмен постоянно балует свою новую возлюбленную, преподнося ей дорогие подарки, среди которых недивижимость за границей.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — вновь подвергся критике со стороны интернет-пользователей. После новости о том, что он подарил своей новой возлюбленной Валерии на 23-летие недвижимость в Дубае, его стали обвинять в эмиграции и предательстве Родины.

«Люди меня уже успели возненавидеть, осудили. Нет, друзья, я в России, в данный момент нахожусь в Красногорске, еду по делам. Пытаюсь доехать до ближайшего нотариуса», — заявил Омаров в своем блоге.

Он объяснил, что ничего противозаконного не совершал, имел право приобрести дом в другой стране, поэтому решил инвестировать имеющиеся средства в совместное будущее с любимой.

«Сделал Лерке вот такой подарок — это инвестиция в наше будущее. Законом российским это не запрещено», — добавил он.

Это не единственный дорогой подарок Омарова, сделанный возлюбленной. До этого бизнесмен преподнес Валерии внедорожник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой дорогой подарок Ксения Бородина вручила двум дочерям.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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