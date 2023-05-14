Муж-итальянец не дает Ольге Ефремовой привезти сына в Россию

Муж-итальянец не дает внучке Олега Ефремова Ольге привезти их общего сына в Россию. Об этом племянница известного актера заявила в интервью одному из федеральных каналов.

По ее словам, это «национальная забава» у мужчин-итальянцев. Они любят забирать детей у русских женщин.

«Он хочет, чтобы ребенок жил с ним, а я так, раз в недельку приезжала и с ребенком два часика играла. Вот такое у него представление, как малышу нужна мама», — отметила знаменитость.

Девушка надеялась, что будет жить вместе с мужем в Риме и вести светскую жизнь. Вместо этого он увез ее в старинный городок Анцио. Быть домохозяйкой Ольге не понравилось.

Какое-то время девушка жила на две страны. Примерно в это же время у нее начали появляться другие поклонники. Ничего предосудительного в этом сама Ольга не видит. По ее словам, романтические отношения с Алессандро (имя супруга — Прим. ред.) были прекращены. Сейчас бывший возлюбленный делает все, чтобы лишить ее родительских прав. Но отступать от своей цели Ефремова не намерена. Девушка отметила, что их бракоразводный процесс займет еще несколько лет.

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