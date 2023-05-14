Глава ЕК опозорилась после слов об общих ценностях ЕС с Украиной: «Это отвратительно»

Пользователи Twitter негативно отнеслись к речи Урсулы фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Киев борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона. Такое заявление она сделала во время выступления на церемонии вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому премию имени Карла Великого. Награждение происходило в Германии, в городе Аахен.

Мимо такой речи пользователи Twitter не смогли пройти.

«Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды»;

«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?»;

«Фон дер Ляейен, кажется, уже сошла с ума»;

«Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация не на много лучше», — заключили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канцлер Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине.