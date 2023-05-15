Поющие нейросети: как искусственный интеллект угрожает музыкальной отрасли

Нейросети уже отобрали работу у части сценаристов — по этому поводу в Лос-Анджелесе вторую неделю бастуют писатели. Теперь искусственный интеллект пришел за певцами и композиторами. Более того, свой голос для создания нейросеть-песен разрешила использовать Граймс — за 50% процентов гонорара. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов узнал, как запоет поп-индустрия с приходом технологий.

Одна из главных футуристок поп-музыки, бывшая подружка Илона Маска певица Граймс, которая их общего сына убаюкивала с помощью электронной колыбельной, продавала за миллионы долларов цифровые копии своих же рисунков, подняла свой голос… Одним твитом возмутила спокойствие мирового шоу-бизнеса.

«Я разделю 50% гонорара за любую успешную песню, созданную искусственным интеллектом, в которой используется мой голос», — писала певица в Twitter.

Вокалистам больше не надо проводить дни и ночи в студии. Искусственный интеллект на основе их песен, интервью, телефонных разговоров — научился копировать голоса. Для этого неживому разуму нужно обработать минимум 400 часов «живой» речи.

Так точно скопировать русскоязычных исполнителей, как зарубежных, пока невозможно. На Западе этим начали заниматься раньше, а потому английский искусственный разум пока понимает лучше. Но это лишь вопрос времени, которое понадобится ему, чтобы научится. Нет, не пародировать, едва ли не полностью заменить артиста.

«Искусственный интеллект — это как ребёнок, сначала даем чтобы он обучился, потом просим повторить либо что-то делать. То есть обучение, когда даётся очень много материала», — рассказывает ведущий специалист проекта Кибермосква Роберт Симонян

Очень талантливый ученик, который и школьный, и университетский, и любой другой курс усвоит на отлично за секунды. Главное, как к этому относиться — воровство ли это? Цифровая копия? Или все же уникальный «продукт»?

«Наше нормотворчество относительно нейросетей не успевает за действующими реалиями. Все, что сейчас выкладывается в интернете из творчества нейросетей не урегулировано законодательно», — говорит юрист Василий Воробьев.

Авторское право может принадлежать только человеку, в случае с искусственным интеллектом — разработчику. Использование голоса сразу вызовет всплеск исков, уверены артисты

«Мне кажется, все это приведет к тотальному нарушению авт прав. Если двигаться в плане того, что артист сам разрешает, дает право на то, чтобы его голос изменили, наверное, это нормально. Но если это будет тотальная массовая история — будет много исков», — отмечает солист группы NLO Евгений Шамов.

Искусственный интеллект может быть полезен в творчестве. Взяв на себя всю рутину, которая сейчас занимает у человека очень много времени — аранжировки, сведения.

«У нас много помощников. Раньше записывались на кассетные, магнитофоны, катушечные. Сейчас появились помощники –компьютеры. ИИ должен занять где-то нишу посредника между компьютером и человеком. Главное, не увлекаться», — говорит продюсер группы «Чайф» Павел Жилов.

Искусственный интеллект уже сейчас хорошо рисует обложки альбомов, например, стихи тоже может написать, но пока совсем незамысловатые. А вот у искусственного разума — другое мнение. На вопрос сможет ли он создавать песни — нейросеть ответила. Уже в этом году в России появится лейбл, который будет специализироваться именно на этом. И это будет уже не эксперимент, а полноценный проект.