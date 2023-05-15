«В ваши годы был худой»: Бедрос Киркоров публично оскорбил журналистку

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Отец Филиппа Киркорова обидел журналистку Юлию Залесских и посоветовал ей заняться спортом

«В ваши годы был худой»: Бедрос Киркоров публично оскорбил журналистку

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Отец Филиппа Киркорова высказал свое мнение, хотя его об этом не просили.

Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, пошел по стопам сына, решив устроить скандал с журналистами. Неприятный инцидент произошел на одном из мероприятий, где 90-летний эстрадный певец публично раскритиковал внешний вид журналистки портала POPCAKE.TV Юлии Залесских, указав на наличие у нее лишних килограммов.

«Вот вам 24 года, и вы так выглядите. <…> Вот я в ваши годы был очень худой, потому что занимался спортом. А вы в таком возрасте уже такая… Знаете, через десять лет какая будете, если будете продолжать есть то, что сейчас едите?!» — приводит слова Киркорова-старшего издание dni.ru.

В том числе отец Киркорова рекомендовал Залесских обратиться к эндокринологу. По его мнению, женщина употребляет продукты, которые не подходят ее организму.

Артист уверен, что журналистке следует делать гимнастику каждый день, а вместо этого, считает он, Залесских пропускает необходимые физические упражнения.

Похожий случай произошел и с Филиппом Киркоровым в 2004 году, когда тот серьезно поссорился с журналисткой. Исполнителю не понравились вопросы женщины и ее «розовая кофточка». Скандал прогремел на всю эстраду, до сих пор поклонники артиста припоминают ему эту историю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции Филиппа Киркорова на роман 90-летнего отца с молодой возлюбленной.

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