Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Глава государства назвал журналиста подлинным корифеем российского телевидения.

Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Глава РФ Владимир Путин направил родным и близким покойного Эдуарда Сагалаева телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с кончиной президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что Сагалаев был легендарным журналистом, увлеченным свей профессией и делом, и представлял собой настоящий пример. Путин также оценил личные качества Сагалаева. По его словам, Эдуард был не просто талантливым журналистом, но и очень открытым, общительным человеком. Глава государства уверен, что именно таким он и останется в памяти его окружения.

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики», — подчеркнул Путин.

Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни. Друзья и коллеги нескромно называют его отцом российского телевидения. На протяжении последних 30 лет Сагалаев занимал высокие должности в руководстве телеканалов, а также руководил ассоциацией телерадиовещателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов.

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