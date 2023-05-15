Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Глава РФ Владимир Путин направил родным и близким покойного Эдуарда Сагалаева телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с кончиной президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что Сагалаев был легендарным журналистом, увлеченным свей профессией и делом, и представлял собой настоящий пример. Путин также оценил личные качества Сагалаева. По его словам, Эдуард был не просто талантливым журналистом, но и очень открытым, общительным человеком. Глава государства уверен, что именно таким он и останется в памяти его окружения.

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики», — подчеркнул Путин.

Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни. Друзья и коллеги нескромно называют его отцом российского телевидения. На протяжении последних 30 лет Сагалаев занимал высокие должности в руководстве телеканалов, а также руководил ассоциацией телерадиовещателей.

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