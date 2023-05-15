Су-27 подняли в воздух при приближении самолетов ВМС Франции и ФРГ к границе

В Минобороны РФ сообщили, что российским войскам пришлось поднять в воздух истребитель Су-27 для сопровождения двух патрульных самолетов НАТО над Балтийским морем. Р-3С «Орион» ВМС Германии и «Атлантик-2» ВМС Франции двигались в сторону российских границ, уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что радары зафиксировали две воздушные цели недалеко от границы. Для их опознания в воздух был поднят Су-27. Экипаж на месте смог идентифицировать, что это немецкий и французский самолеты, а также сопроводил их полет.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — прокомментировали в МО.

Уточняется, что после иностранные военные судна развернулись и направились в противоположную от российских границ строну. Тогда Су-27 вернулся на аэродром базирования. Российское и иностранные судна не вступали в конфронтации и не взаимодействовали.

В Минобороны неоднократно напоминали, что в подобных ситуациях самолеты из состава дежурных по противовоздушной обороне выполняют свой полет в строгом соответствии с международными нормами. Российские истребители не нарушают правила использования воздушного пространства, в частности, над нейтральной акваторией. Также российские судна не реализуют опасного сближения с иностранными самолетами.

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