ВКС России сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73

В районе населенного пункта Кривая Лука российская армия также ликвидировала западную станцию контрбатарейной борьбы. Какие еще есть достижения?

ВКС России сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили об уничтожении двух вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Селидово и Брусовка в Донецкой народной республике. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успешной работе истребительной авиации РФ.

«Сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», — прокомментировал он.

В военном ведомстве отметили, что под Донецком в результате работы подразделений Вооруженных сил РФ удалось поразить 68 артиллерийских позиций украинских нацистов. Конашенков подчеркнул, что противник понес потери в 97 районах в зоне СВО.

Российской армии за минувшие сутки удалось также ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенную в США. Западное оружие было разбито в районе населенного пункта Кривая Лука.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Луганске прогремело два взрыва.

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