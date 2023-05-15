ВКС России сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР
В районе населенного пункта Кривая Лука российская армия также ликвидировала западную станцию контрбатарейной борьбы. Какие еще есть достижения?
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
В Минобороны сообщили об уничтожении двух вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Селидово и Брусовка в Донецкой народной республике. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успешной работе истребительной авиации РФ.
«Сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», — прокомментировал он.
В военном ведомстве отметили, что под Донецком в результате работы подразделений Вооруженных сил РФ удалось поразить 68 артиллерийских позиций украинских нацистов. Конашенков подчеркнул, что противник понес потери в 97 районах в зоне СВО.
Российской армии за минувшие сутки удалось также ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенную в США. Западное оружие было разбито в районе населенного пункта Кривая Лука.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Луганске прогремело два взрыва.
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