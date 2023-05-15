Грузины поддержали Путина: в Тбилиси провалилась акция протеста из-за отмены виз
В Тбилиси проходит акция протеста против решения об отмене виз для грузин
Фото, видео: 5-tv.ru
Сторонников решения российского лидера в стране оказалось гораздо больше, чем противников.
Акция протеста против решения президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлению авиасообщения между Грузией и Россией проходит в центре Тбилиси. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.
Он сообщил, что участники акции в количестве всего нескольких десятков человек собрались возле здания парламента на проспекте Руставелли.
«В данный момент к митингующим обращаются организаторы акции, и можно заявить, что в Тбилиси сторонников этого решения (об отмене виз и возобновлению авиасообщения — Прим. ред.) гораздо больше, нежели его противников», — констатировал журналист.
В этот же день сообщалось, что российские авиакомпании запросили у Агентства гражданской авиации Грузии разрешение начать полеты в страну. Позднее стало известно, что первому российскому авиаперевозчику, компании «Азимут», разрешили начать полеты в Тбилиси. Первый чартерный рейс будет выполнен 17 мая.
Президент России отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Также был снят запрет на прямые перелеты для российских авиакомпаний. В планах перевозчиков осуществлять семь прямых перелетов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп пригрозил Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией.
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