«Выйдут на перспективный грузооборот»: в России оценили будущее магистралей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Пример развития транспортных коридоров — Северный морской путь.

Будущее транспортных коридоров в России заявление Минтранса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ташимов: показателем перспектив транспортных коридоров в РФ является Севморпуть

Грузооборот Северного морского пути (СМП) может стать примером развития российских транспортных коридоров. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Борис Ташимов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выступая на площадке «Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста», представитель Минтранса отметил, что Россия рассчитывает на привлечение дополнительных объемов грузов. По его словам, транспортные маршруты должны развиваться как взаимодополняющие системы, а не конкурировать друг с другом.

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Ташимов подчеркнул, что перспективы роста могут получить и ранее отложенные проекты транспортной инфраструктуры.

«Мы потенциально предполагаем, что многие проекты, которые какое-то время назад были <…> отставлены, — „Приморье-1“ и „Приморье-2“ — <…> тоже потенциально выйдут на свой перспективный грузооборот», — подчеркнул Ташимов.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах увеличить объем перевозок по Северному морскому пути до 100 млн тонн грузов к 2030 году. Для достижения этой цели Россия создает Трансарктический транспортный коридор.

По словам Чекункова, интерес к использованию СМП проявляют зарубежные партнеры. В частности, Китай договорился о перевозке по этому маршруту 20 млн тонн своих товаров к 2030 году. При этом стоимость использования транспортного коридора планируется рассчитывать таким образом, чтобы перевозки сохраняли конкурентоспособность.

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