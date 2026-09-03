«Находит отклик у партнеров»: какова роль ЕАЭС в развитии Большой Евразии

Оверчук заявил о прикладной роли ЕАЭС в развитии «Большой Евразии»

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является прикладной экономической организацией, которая решает конкретные задачи для развития региона. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на Восточном экономическом форума (ВЭФ-2026).

По словам вице-премьера, в условиях нестабильности страны используют преимущества Евразийского континента для развития сотрудничества.

«В условиях нестабильности мы реализуем преимущества своего сухопутного океана, которым является наш большой евразийский континент. Это находит отклик у всех наших партнеров, в том числе по ШОС и АСЕАН. Здесь, на стыке взаимодействия, и рождается та самая Большая Евразия», — отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что работа ЕАЭС связана с решением практических вопросов, необходимых для стабильного функционирования экономик.

По словам Оверчука, среди ключевых направлений — укрепление транспортно-логистических связей между северной частью Евразии и странами Глобального Юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никол Пашинян заявил о продолжении работы Армении в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр отметил, что страна будет участвовать в объединении до тех пор, пока вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом не потребует конкретного решения.

По словам Пашиняна, возможное изменение внешнеэкономического курса должно быть вынесено на референдум. При этом он считает проведение такого голосования преждевременным, поскольку Армения пока не имеет статуса кандидата на вступление в ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.