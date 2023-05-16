«Пришлось ехать зашивать»: дочь Самойловой сильно поранилась в школе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Дочь Самойловой получила сильную рану в школе

«Пришлось ехать зашивать»: дочь Самойловой сильно поранилась в школе

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Не успела блогер оправиться от избиения старшей наследницы в школе, как беда случилась с младшей.

В семье блогера Оксаны Самойловой вновь произошла беда. После бурных выходных, на которых все семейство отдыхало на даче и сажало картошку, младшая дочка Лея сильно порезала руку. О неприятном инциденте знаменитость поспешила сообщить подписчикам в своем блоге.

Оказалось, ситуация произошла, когда девочка была в школе. Лея во время занятий решила поделиться с одноклассницей ластиком. Стала резать его и внезапно задела руку. Рана оказалась настолько серьезной, что девочку пришлось везти в больницу.

«Пришлось ехать зашивать», — с ужасом рассказала Самойлова.

Самойлова привыкла к гиперактивности дочери, но все равно была шокирована случившимся. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

В медицинском учреждении девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой. Самойлова не раз отмечала, что Лея растет очень активным ребенком. Блогер даже стала называть наследницу «маленьким кареглазым ураганом».

К слову, это не единственный случай, когда дети Самойловой возвращаются из школы с травмами. Так, два месяца назад блогер шокировала публику новостью об избиении старшей дочери Ариэлы в учебном заведении. Подросток рассказала, что на нее поднял руку мальчик. Для разрешения ситуации модель посещала школу и общалась с руководством учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Оксана Самойлова довела до слез сына.

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