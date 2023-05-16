«Пришлось ехать зашивать»: дочь Самойловой сильно поранилась в школе
Дочь Самойловой получила сильную рану в школе
Фото: Instagram* / samoylovaoxana
Не успела блогер оправиться от избиения старшей наследницы в школе, как беда случилась с младшей.
В семье блогера Оксаны Самойловой вновь произошла беда. После бурных выходных, на которых все семейство отдыхало на даче и сажало картошку, младшая дочка Лея сильно порезала руку. О неприятном инциденте знаменитость поспешила сообщить подписчикам в своем блоге.
Оказалось, ситуация произошла, когда девочка была в школе. Лея во время занятий решила поделиться с одноклассницей ластиком. Стала резать его и внезапно задела руку. Рана оказалась настолько серьезной, что девочку пришлось везти в больницу.
«Пришлось ехать зашивать», — с ужасом рассказала Самойлова.
Самойлова привыкла к гиперактивности дочери, но все равно была шокирована случившимся.
В медицинском учреждении девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой. Самойлова не раз отмечала, что Лея растет очень активным ребенком. Блогер даже стала называть наследницу «маленьким кареглазым ураганом».
К слову, это не единственный случай, когда дети Самойловой возвращаются из школы с травмами. Так, два месяца назад блогер шокировала публику новостью об избиении старшей дочери Ариэлы в учебном заведении. Подросток рассказала, что на нее поднял руку мальчик. Для разрешения ситуации модель посещала школу и общалась с руководством учебного заведения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Оксана Самойлова довела до слез сына.
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