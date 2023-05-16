«Приехали непонятные люди»: как прошли похороны отца певицы Марины Хлебниковой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Певица Марина Хлебникова похоронила отца

«Приехали непонятные люди»: как прошли похороны отца певицы Марины Хлебниковой

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Как оказалось, траурная церемония прошла неспокойно.

Певица Марина Хлебникова похоронила отца Арнольда Хлебникова. Мужчина скончался 11 мая на 89-м году жизни. Его тело нашли в квартире в Москве. Врачи скорой помощи, которых вызвали близкие, уже не могли спасти жизнь пенсионера, он скончался до их приезда от остановки сердца. Известно, что последние годы родственник знаменитости болел и не мог самостоятельно ходить.

Где именно состоялось прощание и погребение отца Хлебниковой, неизвестно. Однако представители артистки рассказали, что церемония была омрачена приездом непонятных людей, которые вооружились камерами.

«Приехали непонятные люди с камерами, и начали снимать прямо в здании и на улице крематория. И естественно, что в ближайшее время появится желтые сюжеты. Как вы думаете? Красиво ли снимать людей на похоронах исподтишка?» — возмутились представители артистки в социальной сети ВКонтакте.

В 2021 году певица пережила пожар. Когда началось возгорание, она спала. Помимо нее в доме находились дочь и родители. Они серьезно не пострадали, поскольку эпицентр возгорания случился в комнате знаменитости. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти советского актера из фильма «Битва за Москву» Владимира Кузнецова.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

6:00
Расчеты ПТРК «Корнет» разнесли опорный пункт ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
5:41
На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области
5:25
Гоша Куценко о поцелуях в постельных сценах: «Сосаться нужно нормально»
5:12
«Приехали непонятные люди»: как прошли похороны отца певицы Марины Хлебниковой
4:57
В Казани воспитатель детсада ударила ребенка из-за кашля
4:41
«Сохранили пуповинную кровь»: Ангарская прибегла к редкой процедуре после родов

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
Обратили в бегство: как танкисты РФ впервые встретились с танком Leopard
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп