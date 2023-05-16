«Приехали непонятные люди»: как прошли похороны отца певицы Марины Хлебниковой

Как оказалось, траурная церемония прошла неспокойно.

Певица Марина Хлебникова похоронила отца Арнольда Хлебникова. Мужчина скончался 11 мая на 89-м году жизни. Его тело нашли в квартире в Москве. Врачи скорой помощи, которых вызвали близкие, уже не могли спасти жизнь пенсионера, он скончался до их приезда от остановки сердца. Известно, что последние годы родственник знаменитости болел и не мог самостоятельно ходить.

Где именно состоялось прощание и погребение отца Хлебниковой, неизвестно. Однако представители артистки рассказали, что церемония была омрачена приездом непонятных людей, которые вооружились камерами.

«Приехали непонятные люди с камерами, и начали снимать прямо в здании и на улице крематория. И естественно, что в ближайшее время появится желтые сюжеты. Как вы думаете? Красиво ли снимать людей на похоронах исподтишка?» — возмутились представители артистки в социальной сети ВКонтакте.

В 2021 году певица пережила пожар. Когда началось возгорание, она спала. Помимо нее в доме находились дочь и родители. Они серьезно не пострадали, поскольку эпицентр возгорания случился в комнате знаменитости. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

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