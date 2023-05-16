Зерновой сделке осталось жить всего два дня — в четверг, 18 мая, Черноморская инициатива просто перестанет действовать.

И пока ООН пытается понять, как можно выполнить российскую часть договора, все гадают — что будет дальше, потому что, по данным источников, на этой неделе назначены лишь технические переговоры, которые точно не приведут к подписанию каких-либо документов. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко разбиралась в этой ситуации.

Это заседание Совбеза ООН по зерновой сделке явно было срежиссировано западными странами так, чтобы в очередной раз обвинить Россию во всех возможных нарушениях. Сломал этот сценарий наш постпред, который предъявил конкретные факты.

Что есть международное соглашение по зерну, черноморская инициатива. И оно не исполняется, России просто не дают вывозить свою продукцию.

А украинское продовольствие, якобы предназначенное бедным странам Африки, достается американским компаниям, которые продают его в Европе.

«По состоянию на 4 мая 40% всей продукции, вывезенной по зерновому коридору, ушло в страны ЕС. Доля беднейших стран в таких закупках не дотягивает и до 3%», — говорит постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что договоренности по российской части зерновой сделки не выполняются уже год. Сельхозпоставки из нашей страны по-прежнему блокируются западными санкциями. Также как и экспорт удобрений, в частности, аммиака, решение по которому блокирует Украина.

Небензя добавил, что экспорт аммиака должен был быть запущен параллельно с выходом зерновых, но украинская сторона не хотела даже обсуждать этот вопрос.

«Черноморская инициатива предусматривает экспорт аммиака, но этого пока не произошло», — сказал заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

Украина не первый раз уличается в нарушении условий и невыполнении обещаний. Страны Запада, в свою очередь, активно противятся поставкам российского зерна, несмотря на все усилия ООН по его возврату на мировой рынок. Постпред Китая заявил, что его страна поддерживает черноморскую инициативу.

ООН пытается сделать все возможное для выполнения российских условий по зерновой сделке. Кризис на Украине продолжается, гуманитарная ситуация остается сложной.

Международное сообщество должно сделать все для деэскалации конфликта на Украине. В предыдущий раз зерновая сделка была продлена в середине марта на два месяца, то есть до 18 мая.

Из-за сделки, которая успела стать примером транснациональной коррупции, в Европе уже давно бастуют фермеры против политики Евросоюза.

«Ситуация сильно ударила по моему бизнесу! Я потерял и продолжаю терять большие деньги — вот уже почти полумиллиона долларов лишился», — сетует фермер.

В ЕС поступает украинское зерно, кстати, часто гнилое, покрытое плесенью, либо смешанное с токсичными химикатами — но зато исключительно дешевое. В итоге именно оно и распродается, а европейские аграрии остаются ни с чем: их товар уже никто не берет.