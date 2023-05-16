Гибнут кролики и куры: лесные пожары охватили Курганскую область

Погорельцам в Курганской области выдадут жилищные сертификаты. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

Те, кто жил в сгоревших домах без документов, получат поддержку от Курганской ипотечно-жилищной корпорации. Ранее власти региона отчитались о денежных выплатах. Сейчас борьба с пожарами в области продолжается. С выжженной земли — корреспондент Алиса Паршакова.

Куры, цыплята, кролики, голуби — вся домашняя живность погибла в огне. От вещей и документов Валерия остался только пепел. На месте деревянного дома теперь лишь угли.

Микрорайон Смолино огонь практически сравнял с землей: уцелело лишь около десятка домов. Остальные выгорели до основания, а сотни людей в одночасье оказались без крыши над головой.

«Администрация ничем не занимается. Не опахивает, ничего не делает, прошли каким-то трактором два метра в ширину опахали. Зато он спокойно спит дома, а мы здесь мучаемся, бегаем, надо полос пять тысяч делать, чтоб была защита от пожара», — сетует местный житель.

Последствия лесных пожаров в Курганской области в этом году — катастрофические. 21 человек погиб, еще по меньшей мере 2,5 тысячи пострадали. Уничтожено свыше 500 жилых домов и около четырех тысяч различных построек.

От села Юлдус ничего не осталось, огонь уничтожил более 300 домов, сильнейший ветер срывал шифер, вся деревня полыхала через 15 минут. Полностью она сгорела через час.

Заведующая местным клубом теперь буквально живет на работе: матрас постелили прямо в музее.

«Вот тут с мужем пока спим, что люди дали, сгорело все. Вышли с документами и убежали, я еще собирала народ», — говорит женщина по имени Альфия.

Другие селяне пока ютятся в местной школе. И главный вопрос теперь — кто и когда окажет погорельцам помощь. Местные власти хоть и начали выплачивать пострадавшим компенсации, но вот восстановление сгоревшего жилья в регионе не стартовало даже на бумаге.

В ситуацию пришлось вмешаться министру МЧС. Он прилетел в Курган раньше намеченных сроков.

«Каждый из вас, каждая семья пишите заявление. Все это будет передано мне в руки, после этого будут сделаны выводы по справедливости. Если жилье было единственным, дом восстановят по сертификату Минстроя, владельцы дачных участков получат по 100 тысяч рублей», — объявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что власти будут привлекать дополнительное финансирование — либо из резервного фонда, либо из других источников.

В регионе по-прежнему развернуты пункты временного пребывания. Пострадавших обеспечивают едой и горячим питанием. Гуманитарную помощь оказывают предприятия и сотни неравнодушных курганцев.

Уже установлено: большинство пожаров в Курганской области возникли по вине людей. С начала года возбуждено 11 уголовных дел, составлено свыше 700 административных протоколов.

Во многих случаях поджог травы привел к переходу пламени на лесной массив. А главные помощники огня — сухая и ветреная погода.

И прогнозы неутешительные. Предстоящее лето, как утверждают климатологи, принесет такую засуху, которой не было последние сотни лет.