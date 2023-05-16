В мусорном плену: в Петербурге коммунальщики наказали водителя за неправильную парковку

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В Петербурге коммунальщики наказали водителя за неправильную парковку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Они перекрыли машине пути для выезда со всех сторон. Но каким способом?

В Петербурге коммунальщики наказали водителя за неправильную парковку. Они заблокировали автомобиль со всех сторон контейнерами для отходов. И это похоже на месть.

Автовладелец оставил свой транспорт на мусорной площадке. Водитель грузовика просто не смог вернуть бак на место. И теперь в соцсетях под фото запертой машины жители района оставляют язвительные комментарии. Пользователи в шутку предполагают, что кто-то опять выбросил машину.

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