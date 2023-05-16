Новый статус: названа еще одна версия отсутствия Меган Маркл на коронации

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Рита Миронова
Рита Миронова 307

TMZ: Меган Маркл заподозрили в третьей беременности

Новый статус: названа еще одна версия отсутствия Меган Маркл на коронации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

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Герцогиня Сассекская появилась на публике в свободном платье с завышенной талией. Неужели семью ждет пополнение?

Меган Маркл заподозрили в третьей беременности — слухи появились после недавних фото папарацци. Об этом сообщает портал TMZ.

На днях герцог и герцогиня Сассекские ужинали в ресторане в Санта-Барбаре. Маркл для выхода в свет выбрала свободное платье с высокой талией, коричневая ткань которого тщательно скрывала ее живот.

При этом на ряде снимков у звезды некоторые читатели разглядели выпирающий живот герцогини. К тому же, слухи подогревало ее отсутствие на церемонии коронации Карла III в Великобритании, которая проходила в тот же день.

Однако слухи остаются лишь слухами, а некоторые поклонники уже нашли этой теории достойное опровержение. Дело в том, что Меган и Гарри ужинали в суши-баре, где наверняка употребляли блюда из сырой рыбы.

А этот деликатес беременные женщины себе не позволяют, дабы не навредить плоду. У герцогов Сассекских уже есть двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет.

Маркл осталась с ними дома в день коронации Карла III. Принц Гарри прибыл на торжество один, хотя король, несмотря на все скандалы и раскол в отношениях, пригласил его вместе с супругой и детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Меган Маркл отказалась ехать на церемонию коронации Карла III.

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