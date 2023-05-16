«Не совсем убрала»: Брутян призналась, что обманула общественность

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Полина Долгова
Полина Долгова 682

Жена Прилучного Брутян призналась в крупном обмане после родов

«Не совсем убрала»: Брутян призналась, что обманула общественность

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Она смогла избавиться уже от пяти сантиметров в области талии, но нюансы остались.

В конце апреля текущего года актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его жена Зепюр Брутян родила ему сына, малыша назвали Микаэлем. Звездные родители рассказали, что мальчик родился раньше ожидаемого срока, однако роды прошли благополучно.

После выписки из роддома 27-летняя мама сразу начала заниматься восстановлением фигуры. Недавно она опубликовала снимок с оголенным животом. Подписчики посчитали, что Брутян резко похудела и порадовались за нее.

«Уже животик открыла»;

«Если я так буду выглядеть после родов, честное слово пойду за вторым»;

«Где послеродовой живот? Браво, Зепюр!» — написали подписчицы.

Однако жена Прилучного призналась, что поскольку спортом заниматься ей пока нельзя, да и строгие диеты не рекомендуются, она носит утягивающие корсеты. Знаменитость показала модель, которая ей особенно понравилась. По словам молодой мамы, она смогла избавиться уже от пяти сантиметров в области талии, но животик еще есть.

Зепюр Брутян в корсете Зепюр Брутян в корсете. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

«Пять сантиметров в талии за две недели… У меня, на самом деле, убралось чуть раньше. Я его до сих пор продолжаю носить, потому что не совсем убрала я свой живот, как вам кажется», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Зепюр Брутян после рождения ребенка поразила публику.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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