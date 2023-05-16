«Не совсем убрала»: Брутян призналась, что обманула общественность
Жена Прилучного Брутян призналась в крупном обмане после родов
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Она смогла избавиться уже от пяти сантиметров в области талии, но нюансы остались.
В конце апреля текущего года актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его жена Зепюр Брутян родила ему сына, малыша назвали Микаэлем. Звездные родители рассказали, что мальчик родился раньше ожидаемого срока, однако роды прошли благополучно.
После выписки из роддома 27-летняя мама сразу начала заниматься восстановлением фигуры. Недавно она опубликовала снимок с оголенным животом. Подписчики посчитали, что Брутян резко похудела и порадовались за нее.
«Уже животик открыла»;
«Если я так буду выглядеть после родов, честное слово пойду за вторым»;
«Где послеродовой живот? Браво, Зепюр!» — написали подписчицы.
Однако жена Прилучного призналась, что поскольку спортом заниматься ей пока нельзя, да и строгие диеты не рекомендуются, она носит утягивающие корсеты. Знаменитость показала модель, которая ей особенно понравилась. По словам молодой мамы, она смогла избавиться уже от пяти сантиметров в области талии, но животик еще есть.
Зепюр Брутян в корсете.
«Пять сантиметров в талии за две недели… У меня, на самом деле, убралось чуть раньше. Я его до сих пор продолжаю носить, потому что не совсем убрала я свой живот, как вам кажется», — написала звезда.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Зепюр Брутян после рождения ребенка поразила публику.
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