Рябков оценил возможность появления альтернативы ДОВСЕ

Есть одно условие — Запад должен отказаться от враждебной политики.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что альтернатива Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) впоне может появиться, но при определенных условиях. Об этом он сообщил корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

«Только после того, как пройдет нынешний штормовой период наших отношений с Западом. Запад откажется от враждебной политики, и концептуально будем другие подходы искать», — заявил Рябков.

До этого в Госдуму внесли законопроект о денонсации Россией договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Там в том числе было прописано, что обеим группам разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

Однако Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, а в 2015-м окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуму внесен законопроект о денонсации ДОВСЕ.