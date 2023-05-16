Рябков оценил возможность появления альтернативы ДОВСЕ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Замглавы МИД РФ Рябков: альтернатива ДОВСЕ может появиться после штормового периода отношений с Западом

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Есть одно условие — Запад должен отказаться от враждебной политики.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что альтернатива Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) впоне может появиться, но при определенных условиях. Об этом он сообщил корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

«Только после того, как пройдет нынешний штормовой период наших отношений с Западом. Запад откажется от враждебной политики, и концептуально будем другие подходы искать», — заявил Рябков.

До этого в Госдуму внесли законопроект о денонсации Россией договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Там в том числе было прописано, что обеим группам разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

Однако Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, а в 2015-м окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуму внесен законопроект о денонсации ДОВСЕ.

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