В Госдуму внесен законопроект о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено.

В Госдуму внесен законопроект о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В Госдуму внесли законопроект о денонсации Россией договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ, направленный президентом Владимиром Путиным, размещен в официальной базе данных ГД.

Прежде стало известно, что официальным представителем российского лидера при рассмотрении в парламенте данного вопроса станет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Там в том числе было прописано, что обеим группам разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

Однако Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, а в 2015-м окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Владимир Путин подписал указ о ежегодном призыве российских граждан из запаса на военные сборы. Это необходимо для поднятия уровня навыков и знаний военнообязанных россиян.

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