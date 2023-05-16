Отмывание денег: в отношении блогера Митрошиной начата новая проверка

Знаменитость пока никак не прокомментировала новые обстоятельства своего дела.

Дело о неуплате налогов в отношении российского блогера Александры Митрошиной может быть прекращено. Об этом 5-tv.ru сообщает источник.

При этом известно, что начала новая проверка по статье «Отмывание денежных средств».

На знаменитость ранее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Уточнялось, что она, как и многие другие «попавшиеся» блогеры, «дробила» свои доходы на счета разных ИП для их занижения.

Затем Митрошина погасила основную долю долга и признала свою вину лишь частично, а оставшуюся сумму решила оспорить суде. По ее словам, виновата во всем аутсортинговая компания, которая совершила ошибку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто из интернет-знаменитостей попал под проверку.

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