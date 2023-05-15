Налоговая vs блогеры: кто из интернет-знаменитостей попал под проверку

В ходе последних проверок госслужбы выявили факты уклонения от уплаты налогов со стороны топовых блогеров. Кому уже предъявили обвинения, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Налоговая служба организовала масштабную проверку в отношении известных блогеров. Правда, что в черный список попали: Егор Крид, Регина Тодоренко, Ксения Бородина и Оксана Самойлова? Кто из знаменитостей экстренно оплатил все долги? И какую меру пресечения вынесли Елене Блиновской за неуплату почти одного миллиарда рублей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня нет возможности это комментировать. Это касается Елены. Адвокат не вправе комментировать без согласия доверителя», — сказала юрист Наталья Сальникова.

Самый громкий кейс по неуплате налогов среди блогеров пока принадлежит Елене Блиновской. По версии следствия, блогер намеренно скрывала реальный доход путем незаконного дробления бизнеса и за два года задолжала государству рекордную сумму — 918 миллионов рублей. Недавно ее задержали на границе с Белоруссией при попытке к бегству.

«Блиновская, оказывая информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц», — уточнила представитель ГСУ СК России Юлия Иванова.

Блиновской также инкриминировали отмывание 43-х миллионов рублей, полученных преступным путем. На допросе она полностью признала вину, погасила часть долга и отдала силовикам свой загранпаспорт. Суд принял это во внимание и отправил ее под домашний арест на два месяца.

Кроме того, мужу Елены Блиновской, бизнесмену Алексею Блиновскому, предъявлено обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. По данным Следственного комитета, блогерша привлекла супруга в качестве пособника для дальнейшего дробления успешного бизнеса.

До окончательного вынесения приговора Блиновской запретили пользоваться интернетом и иными средствами связи. Однако многие уверены: по истечении этого срока Елене не удастся избежать реального ареста. Ведь ей грозит еще одна серьезная статья — мошенничество.

«Недовольных появляется все больше и больше. Правоохранители уже предложили людям, пострадавшим от ее действий, от тех марафонов или тех курсов, которые не соответствовали их ожиданиям, написать на нее заявление, чтобы получить свои деньги обратно», — рассказал юрист Александр Трещев.

Много лет Елена Блиновская учила подписчиков, как одним желанием добиться успеха в карьере, любви и финансах. Зарабатывала миллиарды на доверчивых поклонниках. По данным СМИ, за прошлый год блогер получила 450 миллионов рублей только за одни марафоны.

«Это история про то, что я сначала прохожу этот путь сама. Просто на уровне ДНК. А потом так легко и просто даю это людям, что они получают свое», — заявила Блиновская.

«Не исключаю, что появятся новые обвинения. Как я сказал, как минимум мошенничество. Создание преступного сообщества — статья 210 УК РФ, где наказание максимальное — до 20-ти лет лишения свободы», — считает юрист Трещев.

Личный бренд за 172 миллиона в год: у Лерчек нашелся еще один источник дохода

Еще одно громкое дело в рамках проверки было заведено на популярного фитнес-тренера Лерчек. Блогер задолжала казне около 300 миллионов рублей. В начале марта суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий и ограничил выход в интернет.

«Надо, наконец, этому беспределу поставить заслон, потому что они себя ведут нагло, развязно», — сказал юрист Трещев.

Под уголовную статью попала и блогер Саша Митрошина. Однако девушка предпочла не рисковать. В течение нескольких недель она погасила долг перед налоговой и оплатила штрафы на общую сумму 127 миллионов рублей.

«Я уже несколько лет предприниматель, и все это время я плачу налоги. То есть никогда у меня не было умысла как-то уклоняться», — уверяет блогер Митрошина.

Но на этом громкие дела в отношении звезд интернета не закончились. СМИ пишут: в Федеральной налоговой службе даже появился специальный отдел, который проверяет блогеров.

Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров

В черный список якобы попали Ксения Бородина, Регина Тодоренко, Гусейн Гасанов и Егор Крид. Также под подозрением оказалась Оксана Самойлова. На днях банковские счета 35-летней супруги Джигана были арестованы. Инспекторам показалось странным, что по документам две фирмы бизнесвумен принесли ей нулевую выручку.

«В случае, если будут выявлены доходы, которые не задекларированы, то здесь пойдет уже речь о сокрытии дохода от налогообложения с доначислением штрафов, с доначислением пеней. И если эта сумма будет превышать 45 миллионов рублей для юридического лица, то может пойти уже речь и об уголовной ответственности», — объяснила налоговый консультант Юлия Семенова.

Сама Оксана никак не комментировала проблемы с налогами. Она с детьми и мужем внезапно улетела в Африку, где демонстрировала свои дорогие наряды и купальники на фоне саванны.