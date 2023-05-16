Убийца должен оплачивать похороны и поминки жертвы? Разъяснение Верховного суда

Могут ли расходы на организацию дней поминовения заявлены в гражданский иск к подсудимому?

Осужденный за убийство обязан оплачивать родственникам жертвы расходы на похороны и поминки на девятый и 40-й дни. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд рассмотрел жалобу матери человека, убитого в драке. Убийцу осудили на год и десять месяцев, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Решением суда его обязали выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и более одного миллиона рублей на похороны, ритуальные услуги и поминки жертвы.

Осужденный пытался оспорить решение, и сумму изрядно снизили апелляционные инстанции. Однако Верховный суд РФ исключил возможность изменения приговора.

Дело в том, что в российском законодательстве есть понятие о «достойных похоронах». Более того, существует закон «О погребении и похоронном деле», в котором церемония похорон входит в обряды поминовения. Поэтому расходы на похороны и поминки являются необходимыми и подтверждаются в ходе судебного разбирательства.

Мать убитого молодого человека получит от осужденного средства на погребение, ритуальные услуги и поминки.

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