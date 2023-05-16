«На эволюционном перекрестке»: Том Хэнкс примкнул к бастующим сценаристам

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Рита Миронова
Рита Миронова 37

Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов в США

«На эволюционном перекрестке»: Том Хэнкс примкнул к бастующим сценаристам

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

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Всемирно известный актер является членом всех голливудских профсоюзов и хочет отстаивать дело вместе с ними.

Голливудский актер Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов в США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я думаю, экономические особенности стримингов известны всем. Мы на эволюционном перекрестке. Вопрос должен быть решен», — сказал он.

Уточняется, что 66-летний артист, находящийся на гастролях с дебютным романом «Создание еще одного крупного киношедевра», убежден в несправедливом отношении к авторам сценариев.

Хэнкс отметил, что он будет отстаивать дело вместе с ними, а также сравнил нынешнюю ситуацию с забастовками в 1980-х. Тогда актер участвовал минимум в одной из них: сценаристы требовали отдать им долю доходов от фильмов и сериалов, выпущенных на видеокассетах и других носителях.

В настоящее время в США на фоне этого скандала могут перестать выходить новые фильмы и сериалы. В стране из-за маленьких зарплат начали бастовать тысячи сценаристов.

Среди них — постоянные работники The Walt Disney Company, Warner Bros Discovery, Paramount Pictures и Sony Corporation, Netflix, Apple и Amazon. Все они требуют учесть переработки, возникшие из-за резкого роста востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее 5-tv.ru писал, что сценарист подал в суд на режиссера Гая Ричи из-за фильма «Джентльмены».

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«На эволюционном перекрестке»: Том Хэнкс примкнул к бастующим сценаристам

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