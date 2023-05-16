Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский

Причиной смерти деятеля культуры стал несчастный случай.

В Москве скончался известный писатель, актер и режиссер, а также бывший супруг звезды «Покровских ворот» Евгений Козловский. Об этом сообщает The Voice.

По последним данным, у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, а не так давно в его квартире произошел пожар — загорелся кондиционер. Козловский находился дома в одиночестве и сильно надышался угарным газом. Спустя четыре дня он скончался.

Одной из главных женщин в жизни знаменитости была звезда фильма «Покровские ворота» Елизавета Никищихина, которая скончалась еще в 1996 году. Последние годы сам драматург был вместе с другой супругой — Еленой Ежковой.

В 1976 году Евгений Козловский окончил режиссерский факультет Школы-студии МХАТ. Затем он поставил несколько десятков спектаклей в провинциальных театрах. Уже в середине восьмидесятых по произведениям Козловского начали снимать киноленты.

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