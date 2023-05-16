Машина Розенбаума попала в ДТП: но где был сам артист?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 12

Автомобиль народного артиста РФ Александра Розенбаума попал в аварию с ВАЗ

Машина Розенбаума попала в ДТП: но где был сам артист?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Артист находится в Ростовской области с концертным туром.

Автомобиль народного артиста Александра Розенбаума попал в ДТП в Новочеркасске. ВАЗ-2114 сдавал назад с открытой дверью и задел припаркованный Exeed музыканта. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Они оформили аварию.

Машины столкнулись на улице Просвещения. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростов Главный». Розенбаум вышел из автомобиля вместе со спутниками и направился в Южно-Российский государственный политехнический университет. Там должен пройти концерт артиста. В этот момент водитель ВАЗ и врезался в машину артиста. В автомобиле сидел водитель Александра Розенбаума.

«Пишите лучше про гастрольный тур, а не про царапину на машине. Всего доброго», — прокомментировала изданию Газета.ру инцидент представительница народного артиста Ольга Титова.

Сейчас артист находится в туре по казачьим станицам Ростовской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как шофер Анфисы Чеховой разбил ее машину «в хлам». С тех самых пор российская телеведущая боится нанимать водителей на работу. Причем это не единственный неудачный случай, который произошел у Анфисы с шоферами.

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